Comandante Geral da PM assina as promoções 2.676 praças do RN

Nesta segunda-feira (13) o Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, Coronel PM Alarico José Pessoa Azevedo Júnior, assinou as portarias relativas às promoções de 2.676 Praças da PMRN.

As portarias de promoções obedecem ao disposto na Lei Complementar Estadual n° 515/2014, e efetivam as promoções às graduações imediatamente superiores com retroatividade a 25 de dezembro de 2019.

Ao todo, 228 policiais foram promovidos à graduação de Subtenente, 200 à graduação de 1° Sargento, 198 à graduação de 2° Sargento, 395 à graduação de 3° Sargento e 1.655 à graduação de Cabo, configurando uma das maiores promoções da história da PMRN.

As promoções asseguram o acesso e a evolução na hierarquia da Polícia Militar, mediante a ascensão de forma seletiva, gradual e sucessiva, valorizando os militares estaduais que preenchem os requisitos exigidos na Lei de Promoção de Praças.

“É com honra e satisfação que estamos dando cumprimento à Lei que reestrutura a carreira policial”, declarou o Comandante Geral ao assinar os atos de promoções.