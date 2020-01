Governo Federal anuncia reajuste do salário mínimo para R$ 1.045

Durante uma coletiva de imprensa realizada na tarde desta terça-feira (14), na sede do Ministério da Economia, o Presidente Jair Bolsonaro disse que o governo vai reajustar o salário mínimo de R$ 1.039 para R$ 1.045.

O reajuste aconteceu após o presidente se reunir com o Ministro da Economia, Paulo Guedes. Segundo Bolsonaro, o valor valerá partir de 1º de fevereiro.

Na manhã de hoje, o presidente havia informado que pretendia autorizar a mudança do mínimo para evitar perdas inflacionárias.

O salário havia subido de R$ 998 para R$ 1.039, valor que ficou abaixo da inflação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor registrado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2019.

INPC fechou 2019 com alta de 4,48%, de acordo com os dados divulgados na semana passada.

Por lei, esse é o índice usado para o reajuste do salário mínimo, embora a inflação oficial seja a medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que fechou o ano de 2019 em 4,31%.





IMPACTO NAS CONTAS PÚBLICAS

A revisão do valor do salário mínimo gera impacto nas contas públicas, visto que os benefícios previdenciários não podem ser menores que o valor do mínimo.

De acordo com cálculos do governo, o aumento de cada R$ 1 para o salário mínimo implica despesa extra em 2020 de aproximadamente R$ 355,5 milhões.

Considerando o aumento para R$ 1.045, segundo o secretário-especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, o impacto será de R$ 2,13 bilhões a mais, em gastos públicos, em 2020.