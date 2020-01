Isolda solicita instalação de outra unidade do Programa Sopa Cidadã em Mossoró

Isolda solicita instalação de outra unidade do Sopa Cidadã em Mossoró, programa do Governo que fornece uma refeição balanceada e saudável a um valor acessível para que a população menos favorecida. Na cidade, apenas o Restaurante Popular do Santo Antônio conta com o programa. “É preciso que haja políticas públicas inclusivas para que a população que mais precisa possa viver com dignidade”, defende Isolda.

A deputada estadual Isolda Dantas encaminhou à Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e Assistência Social do Rio Grande do Norte (SETHAS), a instalação de mais uma unidade do Programa Sopa Cidadã no município de Mossoró.

O programa é um equipamento do Governo que fornece uma refeição balanceada e saudável a um valor acessível para que a população menos favorecida possa ter acesso a uma alimentação equilibrada.

O Sopa Cidadã é realizado no Restaurante Popular. Atualmente existem cinco unidades na cidade, localizadas no Alto de São Manoel, Alto da Conceição, Santo Antônio, UERN, e Abolição IV.

Mossoró é a segunda maior cidade do Estado e apenas o Restaurante Popular do Santo Antônio conta com o programa da sopa.

Em entrevista para a Rádio Difusora, Isolda afirmou: “Para termos uma ideia, no censo do IBGE de 2010, 38% da população mossoroense vivia com meio salário mínimo. Este número com certeza aumentou diante do crescimento do desemprego e com a falta de programas sociais na nossa cidade.”

E continuou: “Programas como estes contribuem para que a população faça refeições regulares, mas ainda é pouco. É preciso que haja políticas públicas inclusivas para que a população que mais precisa possa viver com dignidade”, defende Isolda.