MEC divulga notas do Enem 2019; resultados já podem ser consultados

Nesta sexta-feira (17) o Ministério da Educação divulgou as notas individuais dos estudante que realizaram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio em 2019.

As notas já podem ser conferidas através do Portal do Enem, na Página do Participante. Para acessar é preciso colocar o CPF e a senha cadastrados. Outra forma de conferir o desempenho no exame é acessando através do aplicativo para Smartfones.

Com o resultado em mãos, os estudante que realizaram o Exame poderão tentar uma vaga em uma universidade, através dos programas de acesso ao Ensino Superior do Governo: Sisu, Prouni e Fies.

As notas dos “treineiros”, estudantes que fizeram a prova apenas como experiência e ainda não concluíram o Ensino Médio, serão divulgadas apenas no mês de março. Esses candidatos não poderão usar o Enem para concorrer a vagas no ensino superior pelos programas federais.