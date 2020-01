Quais os melhores investimentos para quem ganha até R$ 2.000 por mês

Investimentos seguros e bem planejados garantem que os seus lucros rendam e com isso você terá sempre no final do mês alguma reserva para alguma emergência, por exemplo.

Saber ganhar dinheiro é importante, mas saber como investi-lo é ainda mais importante. Investimentos seguros e bem planejados garantem que os seus lucros rendam e com isso você terá sempre no final do mês alguma reserva para alguma emergência, por exemplo.

É óbvio que hoje em dia dá para contar com alguns aplicativos de gestão financeira, como o Organizze, que auxilia o gestor a ter um melhor controle dos seus lucros e gastos. Porém, é bom também pensar em investimentos futuros.

Quando se fala em investimentos, é comum pensarmos logo em investir na poupança. Esse é um investimento interessante, viável e que tem sim algumas vantagens. A poupança é uma boa alternativa para investidores mais conservadores.

No entanto, há outras opções viáveis e bem mais rentáveis para quem possui uma renda de até R$ 2.000. Vamos ver algumas delas?





Projetos online

Que tal reservar um pouco desses R$ 2.000 em um projeto online? Hoje em dia, saber como criar um blog ou um site é fácil e não leva mais de uma hora. E essa prática é uma boa opção para render bons lucros de médio a longo prazo.

Com uma plataforma WordPress, por exemplo, você pode ter um blog para chamar de seu em pouco tempo. Depois, para profissionalizá-lo, você investe em um domínio e em um bom serviço de hospedagem de site. Os custos para isso são baixos.

Alternativa a isso, ainda no segmento web, é você se tornar um empreendedor de uma loja virtual. Hoje em dia vários nichos de produtos alcançam boas vendas em um e-commerce. Desde peças automotivas até artigos para o público nerd e geek.

O importante, para esse tipo de projeto é obter um plano de hospedagem robusto e uma plataforma adequada. Nesse caso, o WordPress ou o Magento dão conta do recado.

Tesouro Direto

É considerado um investimento seguro. E nele o investidor empresta dinheiro para o Governo Federal. “Mas e aí, onde está a vantagem disso?”, é a pergunta que você deve estar fazendo.

Pois bem, ao efetuar esse empréstimo o investidor recebe os juros referentes à transação. Esses juros podem aparecer como prefixados ou indexados. No caso deles serem indexados eles podem ser à Selic ou indexados ao IPCA.





Tesouro Selic

A vantagem desse investimento é o fato de que ele possui liquidez alta, além do mais ele pode render tanto quanto a taxa básica de juros do mercado.

Caso o investidor ainda não tenha uma reserva com dinheiro guardado, saiba que o Tesouro Selic é uma das melhores alternativas para criar uma, pois ela permite retirar o dinheiro da aplicação a qualquer instante sem nenhum tipo de perdas.





Previdência Privada

Para quem ganha até R$ 2.000 por mês e quer garantir lá mais adiante uma aposentadoria confortável e tranquila, uma alternativa interessante é a Previdência Privada.

Porém, é sempre bom, quando se trata de Previdência Privada, procurar por instituições financeiras com credibilidade, que não efetuam a cobrança das taxas de carregamento.

Hoje em dia alguns bancos simplesmente “não lembram” de alertar aos clientes a respeito de alguns custos relacionados a esse tipo de investimento.





Bolsa de Valores

Se você pensa que a Bolsa de Valores é um investimento muito complicado, destinado apenas para quem sabe tudo (e mais um pouco) de economia, então é bom dar uma reavaliada nos seus conceitos.

A Bolsa é uma boa alternativa para aqueles investidores que deseja possuir altos rendimentos em um curto período de tempo.

Vale mencionar também que na Bolsa de Valores há a possibilidade de investir no mercado fracionário. Esse mercado é uma alternativa lucrativa especialmente para investidores inexperientes ou que não contam com grandes quantidades de dinheiro para comprar os lotes repletos de ações.

O fato é que em termos práticos, no mercado fracionário é possível adquirir a quantidade de ações que o investidor considerar necessária, pois desse modo ele tem condições de comprar uma, duas, três ou até trinta ações. Isso vai depender dos propósitos do investidor.

Fundos Imobiliários

Eles são constituídos por grupos de investidores. Nesse tipo de investimento o dinheiro dos integrantes do grupo é capitalizado no formato de cotas. Elas são gerenciadas por um administrador que conta com experiência no segmento imobiliário.

A aplicação em Fundos Imobiliários é acessível para quem ganha até R$ 2.000 por mês, pois apresenta várias vantagens para quem quer obter uma determinada quantia de cotas, ainda que pequena.

É claro que os Fundos Imobiliários, tal e qual muitos tipos de investimentos, possuem alguns riscos. Os mais comuns, nesse caso, são os riscos de mercado, de liquidez, de vacância e inadimplência.





Certificado de Depósito Bancário

Também conhecido como CDB, ele consiste em um investimento onde o investidor efetua um empréstimo para a instituição financeira e adquire uma remuneração por isso.

Muitos CDBs disponibilizam liquidez diária, sendo assim, eles possibilitam o resgate do valor investido a qualquer momento. Porém, as remunerações mais vantajosas são obtidas nos CDBs de longo prazo.

São várias as alternativas de investimentos para quem ganha até R$ 2000 por mês

Com as diferentes opções de investimento é possível escolher qual deles representa mais vantagens e também tem mais o seu perfil de investidor.

Portanto, vale pesquisar mais sobre elas, tendo uma melhor compreensão sobre como cada uma funciona e como pode fazer o seu dinheiro render mais.