Idoso morre após bater carro em uma árvore na zona rural de Mossoró

Um acidente com um carro de entrega de água mineral, na estrada de acesso à Comunidade Alagoinha, na zona rural de Mossoró, deixou uma vítima morta e outra ferida, na tarde desta quarta-feira (22).

A Polícia Militar e uma ambulância do Samu foram acionadas ao local do acidente, através do CIOSP, por volta das 14h30.

O motorista do veículo, Antônio Benício, de 68 anos, seguia pela estrada carroçável no sentido Alagoinha/Mossoró, quando tentou ultrapassar uma motocicleta, perdeu o controle do veículo e colidiu com uma árvore.

Antônio morreu ainda no local. O filho dele, Alexsandro Barbosa Silva, de 30 anos, que seguia no banco do passageiro, foi socorrido pelo Samu e encaminhado para o Hospital Regional Tarcísio Maia, reclamando de fortes dores na região do quadril.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para fazer a retirada do corpo do idoso que, com o impacto da batida, acabou ficando preso às ferragens do veículo.

MOSSORÓ HOJE apura os fatos.