"Foro de Moscow" denuncia os atrasos da Prefeitura, segundo os servidores

Esta edição do Foro de Moscow traz uma entrevista com a presidente do Sindicato dos Servidores do Município de Mossoró, Marleide Cunha, que detalha sobre o pagamento fatiado e incompleto por parte da prefeitura. Também mostra como os serviços públicos estão na penúria, os estacionamentos irregulares que crescem na cidade, a perseguição a Glenn Greenwald e muito mais.

Foro de Moscow é um programa diário de aproximadamente 40 minutos e transmitido todos os dias pelo Youtube. Segundo os jornalistas, inicialmente os vídeos serão publicados no início da tarde, mas há projetos de transmissões ao vivo para garantir a interação da audiência ao meio-dia. O MOSSORÓ HOJE sempre contribui com o debate do programa, sendo que o jornalista Cézar Alves também é convidado para analisar temas voltados para a saúde e segurança pública.