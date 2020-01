Os conselheiros comunitários de Mossoró foram contemplados com emendas impositivas da deputada estadual Isolda Dantas.

A proposta da emenda foi construída em conversa direta e parceria com os conselhos comunitários dos bairros da cidade ainda em 2019, e o anúncio foi feito pela parlamentar em evento, também no ano passado, para apresentar as emendas populares, realizado no auditório do Serviço Social da Indústria (SESI).

Por meio das emendas e da articulação com o Governo, foi possível a viabilização para a criação da Casa dos Conselhos Comunitários e a regularização destes conselhos, acreditando na organização popular como forma de buscar melhorias concretas nos bairros.

A Casa dos Conselhos funcionará no prédio do CEMIC, no bairro Belo Horizonte. Neste mesmo espaço também funcionará a Casa da Cultura das Comunidades planejado em conjunto com a Fundação José Augusto (FJA).

“Nosso esforço em ouvir as pessoas e dialogar foi justamente para fazer o melhor mandato possível. Os conselhos comunitários são importantes para organização da população para aquilo que mais precisam. Passada a etapa de construção das emendas, vamos correr atrás de fazer acontecer as coisas que sonhamos juntos”, disse Isolda.