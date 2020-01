Após adiar resultado do Sisu e inscrições do Prouni, MEC libera consulta de bolsas

Na noite desta segunda-feira (27) o Ministério da Educação (MEC) informou que, por decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, estavam suspensas as inscrições no Programa Universidade para Todos (ProUni) previstas para iniciarem nesta terça-feira (28).

O TRF3 indeferiu a decisão provisória apresentada pela União contra a decisão de suspensão do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). O resultado do Sisu é condição necessária para inscrição no Prouni e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

No entanto, os estudantes poderão consultar informações referentes às 251.139 bolsas relativas ao primeiro processo seletivo do Prouni de 2020 no Site do Programa.

Os cronogramas definitivos dos programas de acesso à educação superior serão publicados após decisão final da justiça.

O coordenador-geral de Políticas de Educação Superior do MEC, Thiago Leitão, destaca que o número de bolsas é o maior na história do programa, que começou em 2005. “Mais estudantes vão poder se beneficiar do programa”, afirma.

No sistema, os interessados podem buscar as vagas por nome do curso, por instituição ou por município. Na listagem, é possível identificar se a oferta de bolsa é integral ou parcial.





PROUNI

O ProUni oferta bolsas de estudo integrais (100%) ou de 50% a estudantes de cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica, em instituições privadas de educação superior.

Direcionado aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, a iniciativa tem sistema informatizado e impessoal, que garante transparência, segurança e meritocracia no processo.