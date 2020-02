Ufersa abre concurso para Professor Substituto em Mossoró e Pau dos Ferros

A Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS) da Ufersa divulgou edital com vagas 7 vagas para Professor Substituto nos Campi de Mossoró e Pau dos Ferros.

Os aprovados vão trabalhar em regimes de 20 ou 40 horas semanais, sem dedicação exclusiva. Com o auxílio alimentação de R$ 458,00, a remuneração pode chegar a R$ 6.046,37, variando de acordo com o regime de trabalho e da titulação do candidato aprovado.

CONFIRA O QUADRO DE VAGAS





As inscrições começam nesta sexta-feira (31) e seguem até o dia 10 de fevereiro de 2020. (ACESSE AQUI). A taxa de inscrição é de R$ 50,00 reais para as vagas com regime de trabalho de 20 (vinte) horas e R$ 70,00 reais para as demais vagas.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser realizado até o dia 11 de fevereiro, observado o expediente bancário. O Candidato pode ainda solicitar isenção de taxa até o dia 03 de fevereiro de 2020.

A classificação no processo seletivo se dará por meio de 3 etapas: Prova Escrita, Prova de Aptidão Didática e Exame de Títulos.

As provas serão realizadas no campus central da UFERSA, em Mossoró, em duas etapas, no período provável de 01 a 07 de março de 2020, em local a ser determinado pela CPPS. O candidato deve acompanhar os cronograma por meio do site da Ufersa.