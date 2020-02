Em nota, Prefeitura diz que Mossoró não vai perder os 10 leitos de UTI

No final da manhã desta quinta-feira (30) a Prefeitura de Mossoró, por meio do seu Instagram oficial, deixou um comentário em uma publicação no Instagram do MOSSORÓ HOJE, dizendo que a cidade não vai perder os leitos de UTI.

Os leitos aos quais a PMM se refere foram credenciados no Hospital São Luiz, pelo Ministério da Saúde, em dezembro de 2019.

Ao todo serão 10 unidades destinadas a atender a população de Mossoró, mas até o momento a prefeitura ainda não realizou a contratação junto ao hospital.

No comentário, a PMM disse que os leitos estão habilitados/credenciados junto ao Ministério da Saúde e serão contratados pela Prefeitura na próxima semana, uma vez que a prefeita Rosalba Ciarlini está autorizando uma antecipação do orçamento da Saúde.

CONFIRA A POSTAGEM NA ÍNTEGRA:

ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o Município não vai perder os 10 leitos de UTI do Hospital São Luiz. Os leitos estão habilitados/credenciados junto ao Ministério da Saúde e serão contratados pela Prefeitura na próxima semana, uma vez que a prefeita Rosalba Ciarlini está autorizando uma antecipação do orçamento da Saúde.

A secretária de Saúde Saudade Azevedo se reuniu na semana passada com os representantes do Hospital São Luiz e explicou todos os trâmites legais, administrativos e orçamentários do Município para contratação dos leitos que estão sendo cumpridos. A secretaria esclareceu que a contratação precisa estar em consonância com a lei orçamentária anual, o que ocorrerá agora.

A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria de Saúde, ressalta seu papel papel decisivo na orientação, elaboração e aprovação do processo de credenciamento do hospital, que foi submetido ao Conselho Municipal de Saúde, Comissão Intergestores Bipartite e outras entidades.

Uma boa parceria como esta para a saúde merece ser comemorada com a sua concretização do feito e não com o surgimento de versões e especulações durante o processo que exigiu como sempre exigirá a observância das exigências e determinações do SUS, assim como uma obra só deve ser comemorada e inaugurada após o seu término. Em breve isto ocorrerá.