Inscrições para o Processo Seletivo do TJRN terminam nesta terça, 4

Termina nesta terça-feira (4) o prazo para as inscrições para o processo seletivo simplificado para provimento de 33 cargos de servidores temporários do quadro de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) do Poder Judiciário potiguar.

A inscrição é feita pelo site da Comperve, banca responsável pela seleção, até às 23h59 de amanhã.

VEJA O EDITAL AQUI.





A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 80, enquanto que para os cargos de nível superior é de R$ 100. As guias podem ser pagas até o dia 6 de fevereiro.

Este é o primeiro concurso público lançado pelo TJRN na área de TI e tem o objetivo de reforçar a equipe técnica que sustenta o sistema PJe, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O prazo de validade da seleção será de dois anos, prorrogável por igual período, de acordo com a conveniência do TJRN.

Cargos

O cargo de “Técnico de suporte sênior” exige ensino médio dos candidatos. São 12 vagas ofertadas para essa função, com salário de R$ 2.676,61.

Para os demais cargos é exigido nível superior (bacharelado ou tecnológico), com formação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação. Os salários variam entre R$ 4.811,28 e R$ 5.520,16.

Além da remuneração, os aprovados terão direito a auxílio-alimentação (atualmente de R$ 1.400) e auxílio-saúde (o qual varia de R$ 800 a R$ 1.200, dependendo da idade do beneficiário).

A jornada de trabalho para todos os cargos é de 40 horas semanais.

Seleção

A seleção para os cargos consistirá na realização de provas de conhecimentos básicos e específicos, mediante aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e de prova de análise profissional específica, de caráter classificatório.

A prova objetiva de múltipla escolha será composta de 50 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões sobre Lei de Organização Judiciária e 30 questões de conhecimentos específicos.

As provas serão aplicadas no dia 1º de março, no município de Natal, em local a ser definido. As provas para o cargo de nível médio serão aplicadas pela manhã, e as provas para os cargos de nível superior serão aplicadas no turno da tarde.

Serão classificados para a segunda etapa, de análise profissional específica, os candidatos que obtiverem, pelo menos, 50% de acertos das questões válidas da prova objetiva de múltipla escolha.

Confira abaixo as remunerações e o número de vagas para cada cargo

NÍVEL MÉDIO

Técnico de suporte sênior - R$ 2.676,61 (12 vagas, sendo 1 para pessoa com deficiência)

NÍVEL SUPERIOR

Coordenador técnico de atendimento e suporte - R$ 4.811,28 (1 vaga);

Analista de suporte pleno – infraestrutura - R$ 5.142,80 (6 vagas, sendo 1 para pessoa com deficiência);

Analista de suporte pleno – banco de dados - R$ 5.142,80 (6 vagas, sendo 1 para pessoa com deficiência);

Analista de sistemas sênior - R$ 5.520,16 (5 vagas, sendo 1 para pessoa com deficiência);

Administrador de sites (web master) - R$ 4.285,64 (3 vagas).