Veja notas das operadoras sobre apagão que deixou 250 mil sem energia

Em Mossoró ficou com energia apenas quem tinha gerador, como hospitais, hoteis, alguns postos de combustíveis e supermercados; restante da cidade ficou toda no escuro

A população da região oeste do Rio Grande do Norte e boa parte do Estado do Ceará ficaram sem energia por mais de uma hora e meia no início da noite desta quarta-feira, 5. O apagão começou de 18h12 e a energia voltou na parte oeste da cidade de 19h40. Na parte leste, mais da metade continua no escuro (23 horas).

Confira explicações das operadoras.

Nota da Chesf

Boa noite.

Informamos que às 18:12 houve perda de um barramento de 230 kV da SE Mossoró II da Chesf que atende parte do estado do Rio Grande do Norte.

Para o Ceará, provocou afundamento de tensão sistêmico nos regionais da CHESF Russas II, Tauá II e Aquiraz II, sentida principalmente nas subestações interligadas à Russas. Todas as eólicas da região desconectaram do sistema de AT.

Nossas subestações JGA, ITC, ART, ICP e FZB(cliente AT) foram interrompidas por 2min:44seg devido saída das LDAT RSD-ITC 02J2 e 02J4 RSD-JGA. Estas SED afetam 69 mil clientes. Não declarada as proteções pela Chesf (em contingência) nem a causa.

NOTA COSERN

A COSERN informa que às 18h12 desta quarta-feira (05) houve uma falha no Sistema Interligado Nacional provocando a interrupção do fornecimento de energia na Subestação Mossoró II, de propriedade da Chesf, que atende os municípios do Oeste e do Alto Oeste do Rio Grande do Norte, afetando mais de 250 mil consumidores.

O fornecimento foi totalmente restabelecido às 19h41 e as causas da interrupção estão em análise pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

ASSESSORIA DE IMPRENSA DA COSERN

Em Mossoró, apenas os hospitais, alguns postos e supermercados ficaram com luz acessa, pois tem geradores próprios de energia e sempre ligam de 17h às 21 horas para economizar.

Além de Mossoró, também faltou em energia em quase todas as cidades da região Oeste do Rio Grande do Norte.