Sem acordo com o Governo, PM do Ceará inicia “Operação Padrão”

Após acordo sem sucesso com o Governo do Ceará, parte da corporação de Policiais Militares da capital anunciaram na tarde desta terça-feira, (18) uma ‘Greve Geral’ por ajuste salarial no estado e denunciam trabalho precário no interior.

Apesar das decisões do Tribunal de Justiça do Ceará e do Ministério Público do Ceará que contrariam a paralisação, Policiais Militares e Bombeiros, decidiram cruzar os braços, mantendo apenas 80% do efetivo trabalhando, atendendo a um dispositivo da legislação.

Proibida de fazer greve, a brigada Militar optou por realizar uma “operação padrão”. Só foram para as ruas os policiais militares que têm colete à prova de balas, armamentos e munição comprados pelo Estado.

Em algum dos registros na tarde e noite desta terça-feira, (18), policiais e suas respectivas esposas, esvaziaram pneus de motos e viaturas de patrulhamento da capital em anúncio a paralisação oficial.

Ainda na noite desta terça, o Governo do Ceará informou que irá instaurar inquérito policial militar, bem como processos administrativos disciplinares, contra todos os agentes de segurança que se envolverem em atos que configurem crime militar. Somente nesta terça, 150 policiais já tiveram inquéritos instaurados.

Ainda de acordo com o Governo, os policiais que abandonarem o serviço também passarão por todas as sanções previstas em lei, além da exclusão da folha de pagamento pela Secretaria de Planejamento. "Os comandos não irão tolerar atos de indisciplina e quebra de hierarquia", diz nota enviada pelo governo.

REIVINDICAÇÕES

Os policiais reivindicam uma reestruturação salarial da categoria. A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa pelo governador do Ceará, Camilo Santana, na semana passada.

Conforme a proposta, o salário-base de um soldado será de R$ 4,5 mil, com aumento progressivo até 2022. O salário atual da categoria é de R$ 3,2 mil. A proposta inicial, rejeitada pelos policiais, era aumento para R$ 4,2 mil até 2022.