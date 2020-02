Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, visita Mossoró nos dias 6 e 7 de março

O presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Duarte Guimarães vai está em Mossoró/RN nos dias 6 e 7 do próximo mês de março para inaugurar a Superintendência Regional da Caixa.

Na ocasião da visita a Mossoró, o presidente Pedro Guimarães vai conhecer o funcionamento de uma casa lotérica e de um correspondente bancário, parceiro da Caixa, no caso, o escolhido por Renato Imóveis.

A Renato Imóveis é comandada por Renato Figueiredo. Ele fala da alegria de receber, em seu estabelecimento de trabalho, o presidente nacional da Caixa, e suas expectativas para o setor imobiliário em Mossoró/RN.





Renato Figueiredo está atuando no setor imobiliário há 12 anos, sendo que há 8 anos trabalha em parceria com a Caixa Econômica Federal, otimizando os atendimentos.

O correspondente bancário elogia a postura do presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Destaca que ele está conhecendo de perto a Caixa no País, e diz que as expectativas são as melhores possíveis para o futuro, inclusive para o programa Minha Casa Minha Vida.