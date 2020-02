GLO no Ceará está em vigor até amanhã; Bolsonaro não decidiu se vai prorrogar

A operação de Garantia da Lei e da Ordem foi decretada pelo presidente no dia 20 de fevereiro, garantindo a presença dos militares das Forças Armadas no Ceará, para reforçar a segurança pública no estado. “A GLO está em vigor até amanhã (28). O presidente não decidiu ainda [sobre a prorrogação]”, disse o ministro da Defesa, Fernando Azevedo.