AL vai discutir andamento do Programa “Minha Casa Minha Vida” no RN

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte realizará audiência pública na próxima terça-feira (03) para discutir o Programa “Minha Casa, Minha Vida” no RN. O tema foi proposto pelo Deputado Estadual Allyson Bezerra (Solidariedade).

A audiência pública está marcada para às 14h no Auditório Deputado Cortez Pereira, na sede da Assembleia Legislativa do RN.

Allyson explica que o programa sofre com impasses no âmbito do estado se fazendo necessária uma discussão por parte das autoridades estaduais.

Enfatizou ainda que a problemática chegou até ele a partir de reunião ocorrida no dia 17 de fevereiro com profissionais da construção civil, no Gabinete Parlamentar, em Mossoró.

“Discutimos o tema com o pessoal da construção civil e entendemos a necessidade da realização de uma audiência pública acerca do tema. Nosso mandato se dispôs a levar o tema para a Assembleia Legislativa, discutir e dar encaminhamentos”, disse Allyson.

Toda a sociedade potiguar está convidada a participar da audiência pública.