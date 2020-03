Ceará registrou 312 assassinatos durante os dias de paralisação da PM

Foram assassinadas 312 pessoas no Ceará entre 19 de fevereiro e 1º de março, período no qual durou a paralisação de policiais militares iniciado no fim da tarde de 18 de fevereiro.

Em todo o mês de fevereiro, houve 456 homicídios, crescimento de 178% em relação ao mesmo mês de 2019. Crescimento é puxado pela Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Em fevereiro do ano passado, haviam sido 164 vítimas de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), o que abrange homicídios dolosos/feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Os números são da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

As mortes violentas durante os dias de motim representaram 63,4% das mortes do mês de fevereiro de 2020. Foram contabilizados 289 assassinatos do dia 19 ao dia 29 de fevereiro. Ocorreram mais 23 homicídios em 1º de março.

A paralisação impactou todas as regiões do Estado em relação aos números de CVLIs e de Furtos e Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP), que contabiliza roubos.