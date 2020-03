Final de semana de festa nas cidades onde os açudes estão sangrando

O final de semana foi de festa nas cidades onde os açudes estão sangrando. Contudo, o início da sangria do Pataxó, em Ipanguaçu, gera preocupação, visto que se a sangria for mais ou menos de 90 centímetro de lâmina, alaga metade da zona rural e centenas de casas na cidade; Os grandes reservatórios começaram a receber água.

Já estão sangrando os reservatórios dos municípios do Encanto, Riacho da Cruz, Campo Grande, Currais Novos, Triunfo Potiguar, Ipanguaçu, entre outros no Oeste do RN.

Os grandes reservatórios, como Santa Cruz, Pau dos Ferros, Umari, Itans, Gargalheiras e Armando Ribeiro Gonçalves, começaram a receber água em bom volume.

Com relação aos reservatórios que já atingiram cota máxima, o domingo foi de muita festa nas cidades de Encanto, Riacho da Cruz e principalmente em Currais Novos.

Dezenas de famílias destas regiões foram aos sangradouros destes reservatórios se confraternizarem. Havia churrasco, som e bebidas.

No entanto, não em todo local que a sangria do reservatório é motivo de festa. Em Ipanguaçu, assim como em anos anteriores, a Sangria do Pataxó é motivo de preocupação.

É que se a sangria for mais ou menos de 90 centímetro de lâmina, alaga metade da zona rural e centenas de casas na cidade de Ipanguaçu. O açude recebe água da região Central.

Na região Central, os açudes já receberam um ótimo volume de água e alguns já começaram a sangrar. Havendo chuva forte, como a que aconteceu sábado, há riscos de inundações.

As autoridades municipais e os moradores estão em alerta quanto às chuvas na região Central e o nível de sangria do Pataxó. Pode haver necessidade de evacuação.





OS GRANDES AÇUDES

O açude de Umari, em Upanema, ainda não chegou a 40% de sua capacidade total de armazenamento, que é de 300 milhões de metros cúbicos de água.

A Barragem de Santa Cruz, em Apodi, está recebendo um grande volume de água, mas ainda não chegou a 30% de sua capacidade máxima de 600 milhões de metros cúbicos de água.

Já a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, no Vale do Açu, que tem capacidade para armazenar até 2,4 bilhões de metros cúbicos de água, também não chegou a 30%.

O Itans, em Caicó, que estava seco, não chegou a 20% de sua capacidade total de 84 milhões de metros cúbicos. Este reservatório é fundamental para abastecer a cidade de Caicó.

O Açude Gargalheiras, em Acari, já tomou muita água, porém ainda precisa tomar 9 metros de água para atingir a cota de sangria, quando já armazena mais de 40 milhões de metros cúbicos.

Em Pau dos Ferros, o Açude Público Dr. Pedro Diógenes Fernandes, com capacidade para armazenar 56 milhões de metros cúbicos, começou a receber água neste final de semana.

Foto Neto Muriçoca, de Ipanguaçu