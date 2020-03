Museu da Língua Portuguesa reabre ao público, em junho

O Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, tem data de abertura marcada para o dia 27 de junho de 2020. A instituição, que ocupa o anexo da histórica Estação da Luz, está fechada desde dezembro de 2015 por consequência de um grande incêndio que destruiu parcialmente as suas instalações.

A restauração conta com novidades como a abertura de um café ao ar livre, no último andar do prédio, com vistas para o Parque da Luz e a Pinacoteca, outro importante reduto da arte brasileira. Outra boa notícia é que o público poderá usar um acesso direto pela Estação Luz da CPTM, o que deve atrair um número maior de visitantes.

Foram investidos cerca de R$ 81 milhões nas obras de reforma, sendo que a maioria deste recurso foi originária do seguro do incêndio e o restante veio de empresas privadas.

O museu será reaberto com certificação ambiental e atenderá, de forma ampla, a acessibilidade universal. Também foram incorporadas melhorias de infraestrutura e segurança, especialmente contra incêndios.

Mantido pelo Governo do Estado de São Paulo, o Museu da Língua Portuguesa foi inaugurado em 2006. Até a data do fechamento foram registradas cerca de 4 milhões de visitas.

A instituição ofere experiências interativas com a língua portuguesa, fazendo uso da tecnologia para apresentar seu acervo inovador e predominantemente virtual. Os visitantes fazem uma viagem sensorial e subjetiva pela língua e sua história, que inclui objetos, filmes, áudios entre outros módulos interativos.

Na data da reabertura, o museu terá entrada gratuita ao público. Não há informação sobre o preço dos ingressos para os dias normais de visitação. O Museu da Língua Portuguesa fica no seguinte endereço: Praça da Luz, 9 - Bom Retiro, São Paulo – SP.