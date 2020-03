Grupo mossoroense se apresenta em novo quadro do Domingão do Faustão

A cidade de Mossoró vai ser destaque em rede nacional mais um vez. Agora, representada pelas crianças do Núcleo de Dança Nylson Torres.

O grupo de dança, composto por meninas com idades entre 7 e 12 anos, vai representar a cidade no novo quadro “Dança de Grupo Kids”, que estreia neste domingo (15), no Domingão do Faustão.

De acordo com o professor, bailarino e coreógrafo, Nylson Torres, o tema da apresentação será surpresa e ainda não pode ser divulgado por normas do programas, mas ele adianta que a temática vai representar bem o nordeste e a cidade de Mossoró.

O grupo segue para Fortaleza na sexta-feira (13), de onde pegam um voo para a cidade de São Paulo. Ao todo, 11 meninas se apresentarão na noite de domingo. Eram 12 crianças, mas uma delas precisou fazer uma cirurgia de última hora e não vai poder participar desta etapa, mas poderá participar da próxima, caso o grupo se classifique.

Serão três chaves de 3 grupos, onde a cada domingo uma equipe é classificada para competir na final, com data ainda não divulgada.

O coreógrafo Nylson Torre disse que se sente muito feliz em ter conseguido se classificar para a competição e está orgulhoso das suas meninas.

“Eu me sinto muito feliz pelo fato de mais uma vez estar sendo reconhecido. Eu tinha um sonho de ir pra Fátima Bernardes, mas acabei realizando um sonho muito maior que é ir para o Faustão, competindo e concorrendo a uma quantia em dinheiro. Então me sinto muito orgulhoso por mim e por minhas alunas”.

Nylson ainda fez um convite para que todas assistam ao programa e votem para que a equipe chegue à final.

“Eu convido todos vocês a prestigiarem o trabalho do mossoroense resistente, Nylson Torres, que nunca desistiu, assistir o Domingão do Faustão no domingo, dia 15, e votar na nossa escola para que a gente passe para a próxima fase”, concluiu.