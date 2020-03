Furto de quadro elétrico provoca redução de abastecimento em Caraúbas

A cidade de Caraúbas está com o abastecimento de água reduzido em 50%, após furto de quadro elétrico, o que não permite o bombeamento de água para a cidade por meio do poço 5.

Os outros três poços estão em atividade, mas a paralisação do poço 5, que tem a maior vazão de água, provoca uma redução em 50% do abastecimento.

A previsão de religar o sistema é na manhã da sexta-feira (13). São necessárias 72 horas para normalização do abastecimento após a religação.

De acordo com a Caern, foram tomadas várias providência para evitar o.acesso aos poços, entre elas, mudança de local dos quadros e a colocação de grades para proteger os quadros elétricos nas três Estações de Bombeamento de Água de da cidade





OUTRAS 5 CIDADE COM ABASTECIMENTO REDUZIDO

Pedra Preta, Lajes, Jardim de Angicos, Caiçara do Rio dos Ventos e Riachuelo, além da comunidade de Cachoeira do Sapo, também estão com o abastecimento reduzido, até esta quinta-feira (12).

A Caern informou que está realizando um trabalho de manutenção preventiva em um dos grupos motobomba da Estação de Bombeamento 3, em Lajes, sendo necessária a redução de vazão.

Logo que o serviço for concluído, no dia 12, o sistema terá o funcionamento restabelecido, sendo necessário, no entanto, o período de 48 horas para que a rede esteja totalmente normalizada.

