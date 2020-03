Fátima e Rogério Marinho discutem liberação de verba para conclusão de obras no RN

A governadora Fátima Bezerra esteve reunida nesta terça-feira (10) com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), Rogério Marinho, para discutir a liberação de verba para a conclusão de obras no RN. Na pauta das reivindicações esteve a liberação de recursos para conclusão das obras da Barragem de Oiticica, construção do ramal do Apodi-Mossoró (que será a última etapa do transposição do rio São Francisco) e recuperação da Barragem de Passagem das Traíras, importantes obras que trarão segurança hídrica ao estado.

A Governadora Fátima Bezerra esteve reunida com o ministro potiguar Rogério Marinho, para tratar do envio de verba para conclusão de importantes obras que trarão segurança hídrica ao Rio Grande do Norte, especialmente para o Seridó e regiões adjacentes.

A reunião aconteceu na sede do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), em Brasília, na noite desta terça-feira (10).

Ao lado do secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), João Maria Cavalcanti, Fátima relembrou o compromisso firmado pelo ex-titular do MDR, Gustavo Canuto, de encaminhar ao Rio Grande do Norte os montantes necessários para acelerar a conclusão das obras da Barragem de Oiticica, que será o terceiro maior reservatório hídrico do estado, e da construção da comunidade Nova Barra de Santana, planejada para abrigar as 240 famílias que deverão ser realocadas quando da conclusão de Oiticica, e que havia sido retomada nesta atual gestão.

A governadora solicitou, ainda, ao diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), José Rosilonio Magalhães de Araújo, também presente à reunião, que entre nessa luta com o RN.

"Explicamos toda a situação e o ministro Rogério Marinho reiterou o compromisso que havia sido assumido pelo ministro anterior, que é a liberação de recursos para que a gente possa acelerar essas obras, sobretudo pelo que elas representam para o povo do Seridó e para o povo do Rio Grande do Norte. Falamos também acerca do Projeto Seridó, que vai garantir segurança hídrica pelos próximos 50 anos para boa parte do Estado", disse Fátima.

O Projeto Seridó consiste em um plano de sistemas adutores para garantir suprimento de água para consumo humano e atividades produtivas por meio da construção de um sistema com sete adutoras totalizando 300km de extensão que vai beneficiar os 25 municípios da Região do Seridó até o ano 2070.

Além do projeto, a governadora destacou, ainda, a importância da construção do ramal do Apodi-Mossoró, que levará água até a chamada "tromba do elefante", que é será a última etapa da transposição do rio São Francisco, trazendo esperança para os potiguares que vivem no dia a dia os constantes problemas de abastecimentos nas regiões do semiárido.

“É imperiosa a conclusão do eixo norte da transposição das águas do São Francisco, que trarão recursos para o nosso estado. Não podemos abrir mão dessas obras”, enfatizou a gestora potiguar.

O ministro, por sua vez, reiterou o compromisso de dar continuidade a essas parcerias em prol do RN, que vão assegurar os benefícios aos quais a população do estado tem direito.

“Queremos erradicar o carro-pipa de forma inteligente e eficaz, oferecendo apoio técnico aos Estados e municípios. É preciso trabalhar de forma integrada, buscar recursos em todas as instâncias de governo, junto aos Fundos Constitucionais, Ministérios, bancadas e também à iniciativa privada, para que os bancos invistam em projetos integradores da Região Nordeste, Norte e Centro-oeste. Este será um processo de muita conversa e pouco tempo, pois não temos tempo a perder", ressaltou Rogério Marinho.

Em sua pauta, Fátima também reivindicou a liberação de recursos por parte do MDR para dar seguimento às obras de recuperação da Barragem de Passagem das Traíras, quarto maior reservatório da região, localizado entre os municípios de São José do Seridó, Jardim do Seridó e Caicó.

Por parte do ministro, ficou sinalizada para breve uma reunião com a governadora Fátima Bezerra e com os gestores da Paraíba, Pernambuco e Ceará, estados que serão beneficiados com a conclusão das obras do São Francisco.

Estiveram presentes à reunião o Secretário da Infraestrutura (SIN), Gustavo Coelho, procurador geral do Estado, Luiz Antônio Marinho, procurador geral adjunto do Estado, José Santana, o assessor especial da Semarh, Paulo Varela, a senadora Zenaide Maia, e os deputados federais Beto Rosado, Natália Bonavides, João Maia, Walter Alves, Benes Leocádio, Fábio Faria e General Girão.