Moradores reclamam da falta de calçamento nas ruas do bairro Itapetinga. Com as recentes chuvas, as ruas do bairro, localizado em Mossoró, ficaram totalmente intransitáveis. Muita lama, diversos pontos de alagamentos e o aumento na quantidade de insetos têm deixado a população indignada e com medo de doenças.

Os moradores do bairro Itapetinga, localizado na zona sul de Mossoró, estão indignados com a falta pavimentação no local.

A moradora Laninha Silva entrou em contato com o MOSSORÓ HOJE denunciando que a prefeitura de Mossoró está negligenciando o bairro, também conhecido como Sítio Estreito.

“Nosso bairro ainda tem todas as ruas no barro (estrada carroçável) e sem drenagem de esgoto. Saneamento nem se fala! Pagamos nossos tributos, inclusive algumas ruas pagam água e esgoto, e não temos retorno de nada”, disse a moradora.

Ainda segundo Laninha, uma rua do bairro chegou a ser escolhida por votação no projeto “Participa Mossoró, lançado pelo deputado Beto Rosado, no qual a população deveria eleger ruas da cidade para receberem pavimentação.

Contudo, a moradora diz que, apesar de a ordem para que o trabalho fosse realizado já ter saído, nenhuma rua recebeu a pavimentação. “A ordem saiu juntamente com uma rua do bairro Sumaré que já foi pavimentada e a do nosso bairro, não”, explicou.

Neste período de chuvas, as ruas, que são carroçáveis, estão completamente intransitáveis. Muita lama, diversos pontos de alagamentos e o aumento na quantidade de insetos têm deixado a população indignada e com medo de doenças.

“A comunidade do Bairro Itapetinga informa que está cansada de promessas sem retorno: sem calçamento, sem voto”, alertou Laninha.