O Ceará prevê 10 mil casos de coronavírus até maio. A previsão é de constante avanço do vírus. Como ficará Mossoró diante de seus maiores eventos, a três meses da realização: o Cidade Junina e o Pingo da Mei Dia? Esse é o tema do programa online Foro de Moscow desta terça-feira (17), transmitido online pelo Youtube e pelo Spotify.

O programa ainda traz uma entrevista com o casal cearense Lurdinha e Jeferson Guagnano, que falam da Itália, o país com maior número de casos e mortes depois da China.

O Foro tem a participação nos comentários do jornalista Cézar Alves, editor do site Mossoró Hoje.

