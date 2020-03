Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus é criada no município de Tibau

A Prefeitura Municipal de Tibau realizou nesta quarta-feira (18) reunião onde criou a Comissão de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), formada pelas secretarias de Saúde, Educação, Administração e Finanças.

De acordo com o consultor em saúde pública, Richardeson Fagner, na primeira reunião foi apresentado o Plano de Contingência Estadual que visa fundamentar a atuação do Estado do Rio Grande do Norte no combate à disseminação do Covid-19 e orientar a criação do Plano de Contingência Municipal de Tibau.

Ao mesmo tempo, a Comissão de Enfrentamento ao Covid-19 iniciou a construção de um Protocolo Clínico, que será implantado nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Programa Saúde da Família (PSF), do município.

O consultor em saúde ressaltou que no município de Tibau não existe nenhum caso suspeito, mas que o prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho”, (PSDB), tem se mostrado preocupado com a rápida disseminação do Coronavírus e tem buscado ações preventiva em favor da população do município.