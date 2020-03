Deputada solicita que governo forneça merenda a estudantes em casa

Nesta quinta-feira (19) a deputada estadual Isolda Dantas entregou ofício solicitando ao governo do Estado que sejam entregues kits de merenda escolar de estudantes da rede pública estadual que estejam com as aulas suspensas em função da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), enquanto durar a suspensão.

O requerimento visa garantir o oferecimento de merenda escolar, que cumpre um papel importante na complementação da alimentação de estudantes destas instituições de ensino.

A ação já acontece em Recife e a ideia é que os alimentos sejam adaptados para a realidade de levar para casa, considerando o valor nutricional, observando a segurança alimentar e a organização para que não haja aglomeração nas escolas.

“Sugerimos o kit merenda à Fátima porque sabemos da importância que tem a merenda escolar para os estudantes mais carentes. Queremos que o RN possa passar por essa dura batalha contra o coronavírus assegurando a nutrição das crianças que estariam em aula”, diz a deputada Isolda.