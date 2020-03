Poço que abastece 4 bairros de Mossoró está paralisado por problema elétrico

O poço 24, que atende os bairros Bom Jesus, Planalto 13 de Maio, Alto São Manoel e parte da Ilha de Santa Luzia, paralisou após apresentar problema elétrico. A previsão de retomada do abastecimento será no domingo (22). Com 48 horas para total normalização do abastecimento.

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que vai fazer remanejamento de água da adutora Jerônimo Rosado para atender a área durante a paralisação.

“Os poços de Mossoró possuem grandes profundidades. Por este motivo, o conserto do poço é necessário uma equipe de profissionais especializados no serviço. Além disso, são utilizados veículos e equipamentos de grande porte, assim como guindaste para fazer a operação do poço o que não é simples. Exige cuidado para retirar material (tubos) até chegar na bomba que retira água a cerca de 900 metros de profundidade”, explicou a Caern.

A Companhia disse que para retirar a bomba é necessário um dia de serviço e mais um dia para colocar a bomba nova. Também é preciso fazer o trabalho inverso, que segundo a Caern é demorado, com a colocação de tubos.

“Esse trabalho precisa ser feito respeitando a segurança dos empregados. A Caern tem trabalhado com determinação para garantir o abastecimento das pessoas. Intercorrências operacionais, infelizmente, não podem ser previstas e a empresa está comprometida em atender a população, fazendo o possível para manter o abastecimento nos dias previstos”, disse.

OUTRAS CIDADES

A Caern também informou que após religar o poço 5, que abastece a cidade de Caraúbas, na noite da quinta-feira (19), a equipe vai trabalhar, durante essa sexta-feira (20), no poço 2, que também integra o sistema de abastecimento da cidade.

A previsão é religar, o poço 2, neste sábado (21). Serão necessárias 72 horas para total normalização do abastecimento da cidade.

Segundo a Caern, o abastecimento de Caraúbas está reduzido, em cerca de 45%, em função da parada do poço 2. Os demais poços, 1, 4 e 5 estão em funcionamento normal.

“A Caern tem feito todo o esforço para garantir o abastecimento das pessoas, particularmente, no momento atual em que vivemos. O problema elétrico apresentado pelo poço 2, não podia ser previsto, e a equipe trabalhará com empenho para restabelecer o mesmo o mais rápido possível”, informou a companhia.