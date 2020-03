Governo do RN vai antecipar inauguração da ampliação da UTI do Tarcísio Maia. Esta é mais uma medida do governo para o enfrentamento do coronavírus. O hospital de referência, localizado na cidade de Mossoró, passará a contar com 21 novos leitos, passando de 9 para um total de 30 leitos na UTI para atendimento de paciente em estado grave.

Diante da situação de emergência ocasionada pelo coronavírus, o Governo do Estado do Rio Grande do Norte decidiu antecipar a inauguração da ampliação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró.

O hospital de referência passará a contar com 21 novos leitos, passando de 9 para um total de 30 leitos na UTI para atendimento a casos graves.

Quanto ao problema da falta de energia no local, o governo do RN adquiriu um transformador, no estado Ceará. Fátima Bezerra entrou em contato com o Governador Camilo Santana, para que ele autorize o transporte do equipamento, devido ao bloqueio das divisas do CE.

O transformador deve chegar em Mossoró já na próxima semana. A Cosern já esteve no Hospital para fazer as adaptações para instalar o transformador que vai permitir o funcionamento da UTI.

Já alguns equipamentos que ainda não estão disponíveis no local, como é o exemplo de alguns ventiladores, estarão sendo encaminhados pela Sesap já na próxima segunda-feira (23).