Mossoró tem primeiro caso confirmado de coronavírus neste sábado, 21

A cidade de Mossoró teve seu primeiro caso confirmado de coronavírus na noite deste sábado (21). A informação foi confirmada por volta das 22h, pela Secretaria de Saúde do Rio Grande do Norte (Sesap).

Segundo a secretária, 3 novos casos, incluindo o de Mossoró, foram confirmados neste sábado. Os outros dois são de pessoas residentes em Natal e Parnamirim. Até o momento, o estado contabilizada 9 casos confirmados da doença.

As amostras foram processadas pelo Laboratório Central do RN (Lacen).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

PERFIL DOS PACIENTES:

- Residente de Mossoró, com 55 anos, do sexo masculino. Possui histórico de contato com caso suspeito de Covid-19.

- Residente de Parnamirim, com 28 anos, do sexo feminino. Possui histórico de contato com caso confirmado de Covid-19.

- Residente em Natal, com 41 anos, do sexo feminino. Possui histórico de contato com caso confirmado residente de Recife.

“Importante ressaltar que após reunião de análise técnica realizada na tarde deste sábado (21), a Sesap permanecerá coletando as amostras dos pacientes que se enquadrarem na definição de caso suspeito, conforme nota técnica 7(disponível no site em saude.rn.gov.br), além das amostras dos pacientes graves hospitalizados com sintomas de Síndrome Respiratória Aguda Grave”, informou a Sesap.

O médico Inavan Lopes enviou carta a comunidade mossoroense comunicando que ele é o cidadão de 55 anos que está acometido do coronavirus, o covid-19.

Segue-a

Prezados(as) Amigos(as),

Infelizmente, por razões totalmente desconhecidas, já que não estive viajando nesses últimos 60 dias, fui acometido de uma virose que terminou se confirmando tratar-se da Covid 19.

Assintomático com as características da patologia, apenas com gripe, desde o início por prevenção, adotei o uso de máscaras e outras formas assépticas de contaminação.

Do mesmo modo, pus-me em isolamento social e quarentena, preconizado pelo Ministério da Saúde.

Peço humildes desculpas pelo eventual transtorno que possa ter causado a alguém. Eu também sou uma vítima desta Pandemia que atormenta a Humanidade.

Como não viajei a lugar nenhum, é crível que não seja o primeiro caso de Mossoró, por ter sido contaminado dentro da cidade.

Agradeço as inúmeras manifestações de solidariedade dos meus Familiares, Amigos e de toda a Comunidade de Mossoró!

Faço um Clamor: vamos tomar todos os cuidados preconizados pela comunidade científica e autoridades sanitárias para conseguirmos vencer esta guerra.

Santa Luzia, Nossa Senhora de Fátima e São Francisco nos protegerá!

Bom dia a todos e que Deus nos abençoe com sua misericórdia!

Mossoró, 22 de março de 2020.

Inavan Lopes da Silveira.