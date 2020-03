Isolda pede para antecipar formatura dos alunos de medicina da UERN

A deputada Isolda está no dialogo com a governadora Fátima Bezerra para que possa antecipar a conclusão da turma e, assim, os novos médicos atuem no controle do coronavírus de forma imediata.

Neste momento delicado, de muita precaução em meio a uma pandemia global, é essencial tomar atitudes para contribuir na corrida contra o novo Coronavírus (Covid-19).

Pensando nisto, a deputada estadual Isolda Dantas (PT) solicitou a antecipação dos novos formandos do curso de medicina da UERN e a contratação emergencial destes para a atuação nos postos de saúde contra o vírus.

A deputada Isolda está no dialogo com a governadora Fátima Bezerra para que possa antecipar a conclusão da turma e, assim, os novos médicos atuem no controle do coronavírus de forma imediata.

“Esse é o momento de fazermos ações conjuntas de prevenção. Não podemos deixar para tomar medidas depois. Paralelo a isso, estamos atuando na fiscalização e na busca por informações junto à Secretaria de Saúde do Estado (Sesap-RN) e ao governo do Estado para que realizem ações concretas para o controle da doença”, afirma a deputada.



Esta é mais uma ação da deputada com base em medidas a serem tomadas em caso de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. Nesta mesma semana Isolda propôs projeto de lei que proíbe o aumento abusivo de insumos de proteção ao coronavírus, como também solicitou que o governo do Estado distribua kit merenda aos estudantes carentes do RN.