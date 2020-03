Sobe para 13 o número de potiguares infetado com o novo coronavírus

Subiu para 13 o número de casos confirmado de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Rio Grande do Norte.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesap) confirmou a informação por volta das 22h deste domingo, quando foram notificados 4 novos casos no RN.

Os novos pacientes confirmados residem nos municípios de Natal (pacientes do sexo feminino, com 35 e 30 anos, e paciente do sexo masculino, com 30 anos) e de Parnamirim (paciente do sexo feminino, com 71 anos).

A Sesap informou que passará a divulgar os boletins atualizados, diariamente, a partir desta segunda-feira (23), no site saude.rn.gov.br.