A Companhia Potiguar de Gás (Potigás) informou que vai manter suas operações para garantir o fornecimento, sem interrupções, de gás natural canalizado para todos os usuários, incluindo hospitais, postos de combustíveis, condomínios e indústrias.

A medida segue procedimentos de segurança necessários para o enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19) e tem por base decretos publicados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte.

Entretanto, para preservar a integridade dos colaboradores, clientes e fornecedores, a companhia passou a trabalhar, a partir desta segunda-feira (23) em sistema home office, inclusive para diminuir a circulação de pessoas nas dependências da sede da empresa em Natal e Mossoró.

A operação através da rede de gasodutos facilita a continuidade em um cenário crítico como o atual, tendo em vista que o combustível é entregue 24 horas por dia, nos sete dias da semana, para todos os clientes, sem a necessidade de intermediários ou estoque.

“Todos os canais de atendimento e serviços continuam operando normalmente durante 24 horas, todos os dias, como o 117 para emergências e o Portal do Cliente, onde os usuários podem acessar faturas e boletos” informou a Potigás.