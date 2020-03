Barreiras sanitárias serão realizadas nas BRs e RN de acesso a Mossoró

Em reunião com os órgãos de segurança, a Secretaria de Saúde do município definiu quais serão os locais das barreiras sanitárias, que tem como o objetivo bloquear, impedir ou dificultar a entrada e a saída de algum agente patológico do novo coronavírus.

O trabalho será realizado nas BRs 304 e 405, na RN 117, além também de trechos da zona urbana. A expectativa é que as barreiras sejam iniciadas ainda nesta semana.

“Nós vamos fazer essas barreiras nessas duas BRs, na RN 117, e também dentro do município. A expectativa é que a gente comece essa semana. Nas rodovias é um trabalho de orientação, e dentro da cidade vamos realizar nos locais onde as pessoas seguem desrespeitando as orientações. Vamos usar os mecanismos que temos, em parceria com os órgãos de segurança, para que as pessoas fiquem em suas residências”, declarou a Secretária de Saúde, Saudade Azevedo.

Participarão das barreiras os Fiscais da Vigilância Sanitária, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Guarda Municipal, Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, além de voluntários determinados pela Secretaria de Saúde.

“Entendemos que o isolamento social é ruim. Não é bom estar toda hora dentro de casa recolhido, mas é necessário. É para o bem da coletividade. A partir de hoje a vigilância, a polícia e a guarda estarão nas ruas até as pessoas entenderem que é necessário ficar em casa”, frisou Saudade.

Paula Escossia, coordenadora da Vigilância Sanitária do município, esteve presente na reunião e destacou a importância das barreiras para impedir a disseminação do covid-19 na cidade.

“É uma maneira de tentar impedir a entrada do vírus em Mossoró. Vão ser montadas barreiras nesses locais, onde vamos realizar essas abordagens, com orientações. Se tiver alguém com sintomas, já será realizado o procedimento inicial orientado pelo Ministério da Saúde”, falou.

Yvis Lopes, representante da Cruz Vermelha na reunião, reforçou o apoio do órgão nas barreiras. “Tivemos conhecimento do fluxograma do município, onde serão realizadas as barreiras. Os voluntários estão prontos e já capacitados para ajudar”, comentou.

Todos que participarem das barreiras sanitárias utilizarão os equipamentos de proteção individual (EPI’s): Máscara PFF2, Luvas descartáveis, gorro, óculos de proteção, avental descartável com mangas longas, sapato fechado, e álcool gel ou álcool a 70%.