Antecipar seguro defeso pode minimizar efeitos da crise para pescadores do RN

Nesta segunda-feira (23) o deputado estadual Souza, requereu junto ao Secretário Nacional da Pesca, Jorge Seif Júnior, que avalie a possibilidade do Governo Federal antecipar o pagamento do seguro defeso aos pescadores do Rio Grande do Norte.

O deputado é Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro e Aquícola da Assembleia Legislativa.

Segundo ele, neste momento de pandemia, o valor concedido por meio do seguro defeso seria uma fonte de renda alternativa para garantir a subsistência destes trabalhadores durante o período de quarentena.

Souza lembra que que a pesca é um setor estratégico para a economia do estado e que ele é a única fonte de renda para muitas família potiguares.

CONFIRA O OFÍCIO NA ÍNTEGRA.