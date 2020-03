Coronavírus no RN: casos suspeitos quase dobram em 24h e chegam a 839

Em 24h os casos suspeito de infecção por coronavírus no Rio Grande do Norte praticamente dobraram. Agora, o estado já contabiliza 839 suspeitos e 104 descartados.

O dados foram atualizados às 14h desta quarta-feira (25), por meio do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do RN (Sesap).

Segundo o boletim, o número de casos confirmados da doença permanecem os mesmo desta terça-feira (24), sendo 14 pessoas infectadas até hoje.

O Governo do Estado segue realizando ações para reforçar o combate a doença e garantir a segurança da população. Tendo, inclusive, divulgado um novo decreto com regras mais rígidas da quarentena que devem ser seguidas no estado.

