Chuvas fazem diversos açudes começarem a sangrar no interior do RN. O MOSSORÓ HOJE recebeu diversos vídeos de seguidores mostrando a sangria dos açudes em suas cidades. Choveu bem por todo o interior do estado. Há registros de reservatórios vertendo nas cidade de Rafael Godeiro, Doutor Severiano, Água Nova, Encanto, São João da Várzea, Tabuleiro Grande e Caraúbas.

FOTO: JOSÉ GILVANI LOPES