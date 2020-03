Abrigo criado pela Prefeitura de Mossoró vai receber moradores de rua

A Prefeitura de Mossoró vai criar um abrigo para proteger pessoas em situação de rua da pandemia causada pelo coronavírus.

O local está sendo definido, observando o quantitativo de pessoas que é assistido em Mossoró, além dos aspectos sanitários e de segurança.

Segundo dados do Consultório na Rua, Mossoró conta com 95 pessoas em situação de rua atendidas regularmente com ações de saúde e políticas públicas por meio de integração socioassistencial.

“Estamos finalizando os detalhes para em breve abrigar essas pessoas que estão nas ruas e precisam de auxílio. É uma preocupação do Desenvolvimento Social, através da Proteção Especial. Essa é mais uma ação promovida pelas equipes durante esse período de pandemia, onde precisamos estar vigilantes”, explica a secretária do Desenvolvimento Social, Lorena Ciarlini.

Sheila Pedrosa, coordenadora do Centro de Referência Especializado em Assistência Social, CREAS, citou a ação do sopão, iniciada na terça-feira (24) e está acontecendo diariamente na praça da Catedral, Centro.

“A gente está acompanhando há muito tempo essa população, todos os dias vamos ofertar a alimentação complementar”, cita.