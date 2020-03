Barreiras sanitárias passam a ser realizadas nas vias de acesso à Tibau

A Secretária Municipal de Saúde de Tibau iniciou, nesta sexta-feira (27), a realização de barreiras sanitárias nas entradas da cidade para evitar que o novo coronavírus (Covid-19) se espalhe.

Uma dessas barreiras está acontecendo na divisa com o Ceará, próximo a entrada da Nova Tibau, sendo esta uma das formas de prevenir a transmissão e propagação da doença.

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina, as barreiras estabelecidas contam com a participação de funcionários da vigilância sanitária, saúde pública e polícia militar, que fazem abordagem em todos os veículos que entram na cidade.

Ainda segundo a secretária, motoristas que tentam entrar no município estão sendo entrevistados. Eles respondem de onde vem e se há casos suspeitos na família.

“Se a resposta for positiva, nós aconselhamos a pessoa a retornar para sua cidade”, disse a secretária Márcia Cristina.

Ainda no momento da abordagem, os motoristas passam por exames para verificar se estão com os sintomas do Covid-19, principalmente são submetidos à aferição da temperatura corporal para identificar sintomas relacionados à doença, em fase de pandemia mundial, além de monitoramento e orientação aos motoristas e passageiros.

“Os profissionais estão fazendo a aferição da temperatura dos viajantes com termômetro digital, para não haver contato próximo com as pessoas. Caso seja encontrado alguma pessoa com sintomas, como por exemplo a temperatura acima de 37,8º C, ele recebe orientações para o isolamento domiciliar e procurar um serviço de saúde”.

De acordo com a secretária de saúde, as barreiras sanitárias estavam no cronograma da secretaria de saúde desde o início.

“No entanto, é melhor trabalharmos com segurança e parcerias e ouvindo pessoas experientes no assunto e o momento mais adequado para que as barreiras sejam realizadas. E é exatamente essa orientação que estamos seguindo”, garantiu a secretária municipal de saúde, enfatizando ainda que motoristas e passageiros aprovaram essa medida.

Até o momento o município de Tibau contabiliza 4 casos suspeitos, que continuam sendo monitorados e aguardando o resultado dos exames.