Professor da UERN é a primeira vítima fatal do coronavirus no RN

Luiz Di Souza, de 61 anos, com histórico de diabetes, havia sido internado no dia 21 de março e veio a óbito na noite deste sábado num hospital particular de Mossoró ; o professor teria tido contato com um infectador

A primeira vítima fatal do Covid-19 no Rio Grande do Norte é um professor Luiz Di Sousa, de 61 anos, do Departamento de Química da UERN, em Mossoró-RN. O número de diagnóstico positivo no RN chega a 68, sendo que 16 em Mossoró-RN.



A informação foi confirmada pela Secretaria de Estado da Saúde Pública e a Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró, na noite deste sábado (28/03).

O paciente, que tinha diabetes, deu entrada no Hospital Wilson Rosado em Mossoró no dia 21 de março e na última sexta-feira (27) teve a confirmação que estava com a Covid-19.

O quadro de Luiz Di Souza já vinha se agravando desde quando foi internado no domingo, de 21, da semana passada com dificuldades de respiração e foi a óbito na noite deste sábado.

Luiz Di Souza teria mantido contato com uma pessoa portadora do vírus.

Em nota conjunta, O Governo do RN e a Prefeitura Municipal de Mossoró se solidarizam com a família e desejam força para superar esse difícil momento.

A morte de um potiguar por Covid-19 reforça o que tem sido recomendado diariamente: a população que pode, deve ficar em casa, e todos devem seguir as orientações das autoridades sanitárias. Esse período exige de cada um de nós consciência e responsabilidade.

Segue números do Boletim Epidemiológico do RN

O Rio Grande do Norte passa a ter 68 casos de pessoas com o novo coronavírus.

Natal (34);

Mossoró (16);

Parnamirim (9);

Assú (1);

Caicó (1);

Macaíba (1);

Monte Alegre (1);

Passa e Fica (1);

São Gonçalo do Amarante (1);

São José de Mipibu (1);

Tibau (1).

Há ainda um caso confirmado de pessoa residente na cidade de Recife e que foi atendida no RN.

O boletim epidemiológico na íntegra com os dados atualizados será divulgado neste domingo no site saude.rn.gov.br

