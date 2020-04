Sesap recebe doação de protetores faciais para profissionais de saúde

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) informou, na tarde desta segunda-feira (30), que recebeu a doação de 200 unidades de protetores faciais em acrílico são do tipo ‘face shield‘ para uso de profissionais de saúde que estão atuando no enfrentamento ao coronavírus.

O material foi doado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI /RN). Esta é a apenas a primeira remessa, ao todos o estado vai receber 1500 unidades que estão sendo produzidas Instituto de Inovação em Energias Renováveis (ISI-ER), que pertence à instituição.

“Ações de solidariedade têm grande valor, devido a necessidade de investimento na área da saúde e a escassez de recursos”, disse a Sesap.

As primeiras 200 unidades, que foram entregues nesta sexta-feira (27), serão distribuídas aos hospitais Universitário Onofre Lopes (Huol), Municipal de Natal, Gizelda Trigueiro e ao Regional Deoclécio Marques, em Parnamirim.

Ainda de acordo com a Sesap, os outros 1.300 protetores face shield, estão sendo produzidos e serão entregues à medida em que forem concluídos. A Sesap fará a distribuição junto aos hospitais de referência no interior do estado.

“O diferencial deste modelo é a sua durabilidade, podendo ser reutilizado, respeitando-se as normas de higienização. Se bem manuseados e esterilizados, podem durar de 30 a 60 dias”, explicou a Sesap.