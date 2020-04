Prefeitura de Areia Branca confirma primeiro caso de coronavírus na cidade

A informação foi confirmada por meio de nota divulgada nas redes sociais oficiais da prefeitura, na tarde desta segunda-feira (30);

De acordo com a nota, o caso foi confirmado neste domingo (29), pelo Sistema Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL).

O paciente é residente em outro município, mas foi atendido na cidade. Ele apresenta sintomas leves e está em isolamento na sua própria residência, sendo monitorado pela equipe de saúde. A prefeitura não informou exatamente de qual município é o paciente.

De acordo com o boletim mais recente divulgado pela Sesap, atualizado até as 9h desta segunda-feira, há casos confirmados em Natal, Mossoró, Parnamirim, Assú, Apodi, Caicó, Carnaubais, Luís Gomes, Macaíba, Monte Alegre, Passa e Fica, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu, Tibau.

A Secretaria de Saúde de Areia Branca reforçou o pedido para que a população fique em casa e colabore para evitar que o vírus se espalhe pela cidade.