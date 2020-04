Fátima diz que estado vai emitir novo decreto sobre suspensão de aulas no RN

Nesta segunda-feira (30) a Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, afirmou que vai se reunir com o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus e discutir sobre a prorrogação do prazo de suspensão das aulas no estado.

As aulas estão suspensas desde o dia 18 de março e, de acordo com o Decreto N°29524, as atividades serão retomadas na próxima quinta-feira (2). Contudo, a governadora afirmou que um novo decreto será emitido até esta data.

A medida visa garantir a segurança da população e evitar o aumento dos casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus.

De acordo com os especialistas, as crianças, principalmente, raramente desenvolvem sintomas da Covid-19, mas podem ser ser portadoras do vírus e transmiti-lo para os grupos de risco, como idosos.

Ainda nesta segunda, o Secretário da Sesap, Cipriano Maia, informou que todo o decreto estadual, incluindo as demais medidas, será prorrogado.