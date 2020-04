Prefeitura de Mossoró prorroga fechamento do comércio por mais uma semana

Na tarde desta segunda-feira (30) a prefeita Rosalba Ciarlini se reuniu com representantes da classe empresarial da cidade para discutir medidas de contenção e prevenção ao coronavírus.

Na ocasião, os participantes foram informados sobre o novo Decreto municipal, 5.638, cujas determinações prorrogam os prazos do Decreto 5631, permanecendo as orientações de fechamento do comércio até a próxima segunda-feira (6).

Já em relação ao recesso escolar, o Art. 3º detalha que “fica antecipado o recesso escolar para o período de 17 a 30 de abril de 2020”, informa.

“São medidas necessárias, importantes, para que nós possamos cada vez mais prevenir o coronavírus e evitar a sua propagação em Mossoró. Por isso, entendemos que é necessário manter as escolas municipais fechadas. Durante o mês de abril, nós teremos uma antecipação do recesso escolar que seria em junho, para que as escolas fiquem sem funcionar. Acredito que o Governo do Estado irá tomar essa mesma posição com relação às escolas estaduais. Eu recomendo que as universidades e as escolas particulares mantenham também a mesma postura”, explicou a prefeita Rosalba Ciarlini.

De acordo com ela, o município precisa evitar que os números aumentem. “Precisamos evitar que os casos de coronavírus aumentem na nossa cidade, porque quanto mais eles aumentarem, mais difícil vai ser para toda estrutura hospitalar. E nós não podemos correr o risco de ter uma situação incontrolável. Evitar é o melhor remédio”, continuou.

Sobre a reunião com os empresários, Rosalba Ciarlini destacou que expôs a situação da pandemia no município.

“Fizemos um relato da situação a qual estamos, para mostrar que ainda não é o momento de reabertura do comércio, ainda não é momento de se voltar à normalidade, muito pelo contrário. Precisamos restringir cada vez mais o ir e vir das pessoas, diminuir as aglomerações. Todos precisam entender que a hora é de ficar em casa. É momento de resguardo”, disse.

Wellington Rodrigues, presidente do CDL falou sobre a conversa com a prefeita. “Conversamos sobre assuntos importantes para o município neste momento. Vamos limitar o funcionamento do comércio, por mais uma semana, permitindo apenas alguns setores, até ver como vai evoluir essa questão da pandemia”, destacou.

Michelson Frota, presidente do SINDIVAREJO, destacou que a população precisa ter cautela. “É um momento de cautela, de união. Acreditamos que as medidas tomadas entre Prefeitura e Governo do Estado devem ser alinhadas e paralelas. E aos poucos as coisas vão acontecendo, de acordo com a expansão do vírus. Sabemos da responsabilidade de todos, pedimos cautela nesse momento, As decisões que estão sendo tomadas aqui realmente são tomadas em cima de números, de forma que as pessoas possam entender que o que queremos é o melhor para todos”, concluiu.

Ainda participaram da reunião, o presidente do SINDUSCON, Sérgio Freire; o presidente da ACIM, Vilmar Pereira, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Lahyre Neto, o consultor geral do município, Anselmo de Carvalho e a chefe de Gabinete, Jacqueline Amaral.

NOVAS MEDIDAS

O Decreto 5.638 ainda traz novas recomendações aos serviços essenciais, tais como farmácias, drogarias, laboratórios, distribuidoras de medicamentos e de produtos e insumos médico-hospitalares e congêneres.

Outra inclusão no documento contempla como essenciais estabelecimentos como de oficinas mecânicas e borracharias, em especial para o suporte de transporte de carga de serviços essenciais nas estradas e rodovias, incluindo o comércio de autopeças e ferramentas.