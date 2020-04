No início da tarde desta terça-feira (31) Secretaria de Saúde de Mossoró informou a existência de mais um caso positivo para Covid-19, chegando a 17 pacientes confirmados na cidade.

Mossoró não apresentava nova confirmação há mais de 48h. A última notificação havia sido divulgada na manhã do domingo (29).

Apesar do novo caso, os dados reforçam a ideia que as medidas de isolamento que vem sendo realizadas pelo Governo do Estado e pela Prefeitura de Mossoró vêm dando resultado positivo no combate a expansão da doença.

No estado, de acordo com nota divulgada pela Sesap, o número de casos confirmados subiu de 77 para 82 nesta terça-feira. Há notificações positivas em 14 cidade do RN.

A Sesap ainda informa que, devido a transição para o novo sistema de notificação liberada pelo Ministério da Saúde, o Boletim Epidemiológico com o descritivo dos casos será divulgado apenas nesta quarta-feira (1º).