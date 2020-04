Souza pede que pescadores do RN recebam ajuda federal devido a Covid-19

Pedido do parlamentar potiguar foi feita junto a bancada federal do Rio Grande do Norte e tem como objetivo direto beneficiar diretamente pelo menos 4.237 famílias em toda costa do RN

O deputado estadual Souza (PSB), que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Setor Pesqueiro e Aquícola, busca junto a bancada federal para que a renda familiar emergencial que foi aprovada pela Câmara e Senado Federal possa também incluir os pescadores.



Para o parlamentar, os pescadores são trabalhadores informais e devem ser contemplados. “A expectativa é que os pescadores possam ser contemplados, para fazer justiça a quem labuta nessa atividade”, conclui o deputado Souza.

Cumprindo isolamento social por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e sem a possibilidade desenvolverem suas atividades, os pescadores do Rio grande do Norte dependem urgentemente de assistência social e benefícios para sobreviver.

No Rio Grande do Norte, assim como nos demais estados do Nordeste, há pouco tempo, os pescadores tiveram suas atividades prejudicadas em alto mar em função de derramamento de petróleo aparentemente criminoso na costa brasileira. São 4.237 pescadores.

Na ocasião, o governo Federal destinou um valor para ajudar os pescadores, porém muito abaixo do que eles ganhariam, se estivessem em alto mar pescando. Ficaram no prejuízo e agora, no retorno as funções laborativas, veio a quarentena determinada pelo Governo.