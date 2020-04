Mossoró registra média de chuvas de 396,6mm durante o mês de março

Confirmando as previsões, anunciadas em janeiro, pela equipe da Unidade Instrumental de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) o volume acumulado de chuvas no Rio Grande do Norte, no mês de março de 2020 foi acima da média esperada.

No total 101 municípios choveram de normal a acima do normal no período. O volume observado foi de 204,7 milímetros(mm) enquanto que o esperado foi 159,7mm, representando 28,2% acima do valor esperado para o RN.

“Neste mês observou-se boa distribuição espacial das chuvas nas Regiões Oeste e Central, com média próxima a 200mm. Em algumas áreas do Seridó Ocidental (São Fernando e Jucurutu), e no Agreste (São Tomé, João Câmara e Parazinho), as chuvas apresentaram valores abaixo de 100mm”, disse o chefe da Unidade, Gilmar Bristot.

O Oeste foi a região que mais choveu no período com média observada de 251,6mm enquanto que a esperada era de 197,5mm, desvio positivo de 27,4%, seguido pela região Leste com 231,9mm que foi a com maior percentual, de 39,% quando comparada ao volume esperado. Na região Central choveu 173,8mm e no Agreste com 161,3mm.

Os municípios com as maiores volumes no Oeste foram Martins (444,9mm), Caraúbas (398,9mm), Serrinha dos Pintos (397,1mm) e Mossoró (396,6). Na Região Central, destaque para Santana do Matos (305,7mm) e Currais Novos (304,6mm).

No Agreste, Jaçanã apresentou valor de 438,6mm e no Litoral, Natal com 433,5mm e Parnamirim com 398, 9mm.

ANÁLISE E PREVISÃO PARA ABRIL

O primeiro trimestre de 2020 registrou bons volumes de chuvas no RN. Janeiro com média no estado de 100,7 (mm), fevereiro com 110,9mm e março com 204,7mm.

“A perspectiva é de que neste ano tenhamos um período chuvoso de normal a acima do normal, dentro, ou acima, da média histórica ”, avaliou Bristot.

A expectativa dos meteorologistas para o mês de abril, mês em que as chuvas começam a acontecer com mais frequência no Leste do RN, chuvas com volumes normais em todo o Estado, uma vez que as condições oceânicas e atmosféricas continuam favoráveis.