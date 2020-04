Caern volta a abastecer Pau dos Ferros com água da barragem da cidade

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) iniciou nesta sexta-feira (3) os testes para a retomada do abastecimento de Pau dos Ferros a partir do Açude Público Dr. Pedro Diógenes Fernandes.

Desde setembro do ano passado, a cidade vinha sendo abastecida pela adutora de engate rápido, em sistema de rodízio. Como o abastecimento era feito em caráter emergencial, com vazão baixa, a oferta de água era reduzida.

A tomada de água na Barragem de Pau dos Ferros, com as últimas chuvas, viabilizou o reinício do abastecimento.

O sistema vai trabalhar com uma vazão de 230 a 250 metros cúbicos por hora, permitindo melhor atendimento à população. De acordo com o boletim volumétrico do Instituto de Gestão das Águas do RN (Igarn), desta quinta-feira (02), o reservatório se encontra com 24,2 % da sua capacidade (13.271.498 m³).

Segundo Odair Rêgo, Gerente da Regional Alto Oeste da Caern, a previsão é que, após os testes, seja possível retomar o abastecimento através da barragem, o que possibilitará a melhoria da distribuição de água para a população.

A perspectiva é abastecer por mais tempo a cidade, que é dividida em três setores. No novo sistema, cada setor passa a receber água por cinco dias, em média, ficando com o fornecimento parado por dois períodos iguais, para que os outros setores recebam água.