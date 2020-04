A Agência Moscow está com novos programas em seu canal no Youtube. Além do carro-chefe Foro de Moscow e dos comentários do Blog do Barreto, surgem novas atrações. Estreou esta semana no Canal da Agência Moscow o programa matinal "Planeta Diário", que destaca as manchetes dos principais blogs e sites de Mossoró, do Estado e as capas dos jornais brasileiros e internacionais. Amanhã estreia o programa “Conectados”.

O Planeta Diário é apresentado todos os dias, pela manhã, pelo jornalista William Robson que comenta os assuntos do dia, projetando a primeira páginas dos sites e comentando os assuntos que se destacam naquele momento. “É um passeio pelos jornais locais e de fora, para que a audiência da Agência Moscow possa ter uma visão rápida e geral do que está acontecendo em Mossoró e em outras partes do mundo”, explica o jornalista.

O programa tem uma duração média de 10 minutos e é sempre apresentado de segunda a sexta-feira.

Neste domingo, às 10h, vai ao ar o programa “Conectados”, sob o comando da jornalista e mestre em ciências sociais Izaíra Thalita que tratará de temas relacionado à tecnologia e Internet. “Vamos toda semana contribuir com a temática da Internet e tecnologia, mas envolvendo a questão com humanidades pensando no equilíbrio e praticidade do uso eficiente dos aplicativos. Precisamos dar uma utilidade a Internet e encontrar finalidades para esses usos”, frisa.

O programa terá duração de cinco a dez minutos.