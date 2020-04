Ministério da Saúde informa que comprou 15 mil respiradores na China

Aparelhos estão sendo aguardados no Brasil já na próximas semanas, com a missão clara de reforçar a estrutura para atender os pacientes com coronavirus em território nacional

Após o governador da Bahia ter uma compra de 600 respiradores por R$ 42 milhões interrompida misteriosamente pelos fornecedores chineses, agora é a vez do Governo Federal tentar comprar respiradores para os pacientes graves em função do coronavirus no Brasil.

O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira, 4, em seu site institucional, que o Governo Federal conseguiu comprar 15 mil respiradores por R$ 1 bilhão dos chineses e espera recebê-los logo nas próximas semanas em solo brasileiro.

Cada respirador saiu por 13 mil dólares e deve ser distribuída no Brasil conforme a necessidade de cada região. Atualmente as regiões mais críticas são Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas e Ceará. Nestas quatro regiões, sistema de saúde começou a entrar em colapso.

O Ministério da Saúde também tem mantido diálogo permanente com produtores brasileiros de respiradores para garantir a oferta no país. É o que garante João Gabbardo, Secretário Executivo do Ministério da Saúde em reportagem veiculada no site do ministério.

“Também temos produção nacional. Contratamos respiradores que vão ser produzidos no Brasil. Essas empresas vão começar a fazer entregas semanais. Vamos ficar com esses respiradores no nosso centro de distribuição e o alocaremos rapidamente nos locais que tiverem necessidade porque a capacidade instalada chegou perto do seu limite. Se houver diminuição de pacientes nestes locais, poderemos transferir os equipamentos de um local para o outro, na medida em que for necessário", explicou Gabbardo.

Ainda segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 65 mil respiradores instalados, sendo que mais ou menos 45 mil estão na rede conveniada ao SUS e os outros 20 mil estão no sistema privado de saúde. Este número, o entanto, já está em uso por pacientes.

O Ministério da Saúde está adquirindo ainda leitos de UTI volantes, que podem ser instalados rapidamente na rede pública de saúde para os casos de necessidade urgente. Nestes leitos, estão incluídos mais respiradores para ajudar na recuperação de pacientes.

O Governo do Estado da Bahia, que teve os respiradores comprados retidos quando o avião fazia escala nos EUA, informa que está adotando medidas para tentar a liberação dos aparelhos para serem usados nos estados da região Nordeste.